Москва14 июлВести.Закон в России позволяет сократить рабочий день за счет отказа от обеда только по согласованию с работодателем, рассказала агентству "Прайм" руководитель международной консалтинговой компании Анастасия Зайцева.
Самовольно установить или перенести время перерыва работник не вправепояснила Зайцева
По ее словам, время перерыва для отдыха и питания и его продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.
Согласно разъяснениям Роструда, переносить обеденный перерыв на конец дня нельзя, так как он должен делить рабочий день на части.