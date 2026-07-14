Юрист Зайцева: уйти с работы раньше за счет обеда можно с согласия работодателя

Россиянам рассказали, можно ли отказаться от перерыва и уйти с работы раньше Юрист Зайцева: уйти с работы раньше за счет обеда можно с согласия работодателя

Москва14 июл Вести.Закон в России позволяет сократить рабочий день за счет отказа от обеда только по согласованию с работодателем, рассказала агентству "Прайм" руководитель международной консалтинговой компании Анастасия Зайцева.

Самовольно установить или перенести время перерыва работник не вправе пояснила Зайцева

По ее словам, время перерыва для отдыха и питания и его продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

Согласно разъяснениям Роструда, переносить обеденный перерыв на конец дня нельзя, так как он должен делить рабочий день на части.