Юрист Кузнецов: перекур на работе может привести к дисциплинарному взысканию

Юрист напомнил об отсутствии права на отдельные перерывы для курения Юрист Кузнецов: перекур на работе может привести к дисциплинарному взысканию

Москва30 июн Вести.Трудовое законодательство России не предусматривает отдельных перерывов для курения. Об этом в беседе с RT заявил юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов.

По его словам, для перекура работник может использовать только предусмотренный Трудовым кодексом перерыв на отдых и питание. Дополнительные перерывы работодатель вправе установить для всех сотрудников, а не только для курящих.

На уровне локальных актов работодатель может установить дополнительные перерывы, однако они должны быть предоставлены всем работникам, независимо от их отношения к курению, в противном случае у остальных работников могут возникнуть претензии к работодателю за необоснованное преимущество для курящих работников объяснил эксперт

Юрист добавил, что отсутствие сотрудника на рабочем месте в рабочее время может стать основанием для дисциплинарного взыскания.

В каждом отдельном случае работодатель должен провести оценку фактических обстоятельств проступка, правильно определить меру ответственности и избегать избирательности при привлечении к дисциплинарной ответственности сказал Кузнецов

Ранее специалист рассказала, когда сотрудник может не выйти на работу. По словам эксперта, человек имеет право остаться дома, если работодатель не выплачивает зарплату в течение более 15 дней.