Москва30 июнВести.Трудовое законодательство России не предусматривает отдельных перерывов для курения. Об этом в беседе с RT заявил юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов.
По его словам, для перекура работник может использовать только предусмотренный Трудовым кодексом перерыв на отдых и питание. Дополнительные перерывы работодатель вправе установить для всех сотрудников, а не только для курящих.
На уровне локальных актов работодатель может установить дополнительные перерывы, однако они должны быть предоставлены всем работникам, независимо от их отношения к курению, в противном случае у остальных работников могут возникнуть претензии к работодателю за необоснованное преимущество для курящих работниковобъяснил эксперт
Юрист добавил, что отсутствие сотрудника на рабочем месте в рабочее время может стать основанием для дисциплинарного взыскания.
В каждом отдельном случае работодатель должен провести оценку фактических обстоятельств проступка, правильно определить меру ответственности и избегать избирательности при привлечении к дисциплинарной ответственностисказал Кузнецов
Ранее специалист рассказала, когда сотрудник может не выйти на работу. По словам эксперта, человек имеет право остаться дома, если работодатель не выплачивает зарплату в течение более 15 дней.