Юрист рассказал, может ли один прогул стать причиной увольнения Юрист Русяев: отсутствие на работе свыше четырех часов грозит увольнением

Москва7 июл Вести.Даже единичный прогул без уважительной причины дает законное право расторгнуть трудовой договор. Об этом сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, Трудовой кодекс РФ причисляет такое нарушение к разряду грубых, а для увольнения в качестве дисциплинарного взыскания хватает отсутствия на рабочем месте свыше четырех часов подряд.

Юрист пояснил, что закон однозначно допускает расторжение договора даже за один прогул, относя его к грубым нарушениям трудовых обязанностей. Прогулом признается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего дня либо смены или более четырех часов подряд.

Если человек отлучился ровно на четыре часа, состава прогула нет, счет идет строго на превышение порога отметил он

Специалист добавил, что обеденный перерыв в рабочее время не включается, поэтому при подсчете отсутствия его принято исключать, хотя суды трактуют этот момент по-разному.

Вместе с тем юрист подчеркнул, что сам факт прогула не обязывает работодателя тут же увольнять сотрудника. По его словам, руководство компании вправе ограничиться замечанием или выговором, если заинтересовано в сохранении специалиста.

Русяев напомнил, что увольнение за прогул остается именно правом работодателя. Процедура, прописанная в статье 193 ТК РФ, требует от компании внимательности: сначала составляется акт об отсутствии, затем у работника запрашивают письменное объяснение, на подготовку которого дается два рабочих дня, а приказ издается не позднее месяца со дня выявления проступка. Как резюмировал юрист, пропуск любого из этих этапов дает уволенному реальный шанс восстановиться на работе через суд.

Ранее сообщалось, что руководители не вправе вызывать из отпуска беременных женщин, несовершеннолетних работников, а также занятых на вредных или опасных производствах. Отзыв для этих категорий запрещен вне зависимости от их собственного желания.