Юрист Салкин: для отмены удаленного формата работы нужно изменить договор

Юрист раскрыл, может ли руководитель отменить для сотрудника "удаленку" Юрист Салкин: для отмены удаленного формата работы нужно изменить договор

Москва2 мая Вести.Начальник не может отменить удаленный формат работы сотрудника без изменения условия трудового договора по согласию сторон. Такое заявление сделал юрист Михаил Салкин в комментарии NEWS.ru.

Речь идет о случаях, когда удаленная работа закреплена в трудовом договоре.

Для полной отмены удаленного режима требуется изменение условий трудового договора: как правило — по соглашению сторон указал юрист

По его словам, если сотрудник не хочет делать это, то работодателю остается только действовать в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом, а при невозможности сохранить прежние условия ситуация может дойти до расторжения договора по установленным законом причинам.

По словам юриста, трудовой договор должен четко оговаривать условия работы.

Собеседник журналистов уточнил, что при смешанном формате работы начальник может устанавливать дни выхода сотрудников в офис.