Юрист Южалин: для перехода на удаленку нужно согласие сотрудника и работодателя

Юрист рассказал, как сотруднику перейти на удаленку Юрист Южалин: для перехода на удаленку нужно согласие сотрудника и работодателя

Москва17 июн Вести.Сотрудник имеет право перейти на дистанционную работу, даже если в его трудовом договоре изначально не прописан такой формат. Сделать это можно только с согласия обеих сторон — и работника, и работодателя. Как рассказал в беседе с RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин, такое правило закреплено в ст. 72 Трудового кодекса России.

По его словам, для этого нужно обратиться к работодателю с письменным предложением заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на дистанционную работу.

Инициатива должна исходить от сотрудника, но окончательное решение остается за компанией добавил Южалин

Специалист отметил, что у работодателя нет юридической обязанности удовлетворять просьбу работника о переводе на удаленку.

Он вправе как согласиться, так и отказать — без объяснения причин. Это ключевое отличие от ситуации, когда дистанционная работа уже была предусмотрена договором или введена в связи с эпидемиологическими требованиями подчеркнул Южалин

Он пояснил, что если руководитель не возражает, необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором четко прописано: будет ли удаленка временной или постоянной, может ли работодатель вызывать сотрудника в офис и на каких условиях, порядок взаимодействия (каналы связи, сроки ответа, отчетность), с какой даты новые условия вступают в силу.

Ранее генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков рассказал, что после пандемии работодатели тяжело пережили кадровый голод, поэтому стали относиться к сокращениям сотрудников с большой осторожностью.