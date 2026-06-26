Роскачество: работодатель не может запретить сотруднику уволиться Директор Роскачества сообщила о невозможности запретить сотруднику уволиться

Москва26 июн Вести.Работодатель не имеет прав на то, чтобы запретить сотруднику уволиться по собственному желанию, согласно российскому законодательству. Об этом RT сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

В соответствии с ТК России, работник обязан письменно предупредить работодателя не позднее чем за две недели, после чего трудовой договор прекращается независимо от того, поставил ли руководитель свою подпись на заявлении сказала Шульженко

По словам эксперта, при увольнении по собственному желанию важно только подтвердить факт получения заявления работодателем. Это можно сделать, например, через регистрацию документа, отдел кадров или заказное письмо "Почтой России".

Если руководитель отказывается принимать заявление или намеренно затягивает процесс, это не лишает сотрудника права на увольнение. По истечении срока предупреждения работодатель обязан оформить прекращение трудовых отношений, выдать необходимые документы и произвести окончательный расчет отметила Шульженко

Ранее в июне заместитель начальника Управления правового обеспечения и социального партнерства Роструда Кирилл Пельменев рассказал ИС "Вести" о категориях сотрудников, которым работодатели не имеют права отказать в отпуске, вне зависимости от обстоятельтв.