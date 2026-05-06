Специалист по кадрам рассказала, можно ли уволить работника в отпуске HR Котлярова: уволить сотрудника в отпуске можно лишь при ликвидации компании

Москва6 мая Вести.Увольнение работника, который находится в отпуске, по инициативе работодателя возможно только в случае, если компанию ликвидируют, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя одной из кадровых компаний Приморского края Ирину Котлярову.

По инициативе работодателя уволить работника, находящегося в отпуске, можно, если ликвидируется компания работодателя. В этом случае основанием для увольнения по пункту 1 части 1 статьи 81 ТК РФ служит решение о ликвидации юридического лица. Увольнение в связи с ликвидацией возможно как во время болезни, так и в период отпусков сотрудников, в том числе отпуска по беременности и родам отметила Котлярова

Она также уточнила, что во время отпуска сотрудник может уволиться по собственной инициативе, по соглашению сторон. Также основанием для прекращения сотрудничества может быть истекший трудовой договор и обстоятельства, не зависящие от воли сторон.