Юрист рассказал, могут ли сотрудника уволить за однократный прогул Юрист Хаминский: однократный прогул может стать причиной увольнения сотрудника

Москва6 июл Вести.Однократный прогул может стать основанием для расторжения трудового договора. Это предусмотрено ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В разговоре с RT он пояснил, что под прогулом понимается отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня или смены, либо более четырех часов подряд. Однако, как заметил Хаминский, сам факт отсутствия сотрудника не означает автоматического увольнения.

Работодатель обязан соблюсти установленную законом процедуру, то есть зафиксировать нарушение, затребовать письменные объяснения работника и принять решение с соблюдением требований закона объяснил юрист

Он добавил, что в качестве дисциплинарного взыскания могут применяться как замечание или выговор, так и увольнение.

При этом решение об увольнении может быть оспорено через суд, но только если сотрудник сможет подтвердить уважительность причин отсутствия на рабочем месте либо же работодатель допустит нарушения процедуры, добавил Хаминский.

Так, по закону уважительными причинами отсутствия на работе являются объективные обстоятельства, которые не зависят от работника, напомнил юрист. К таким обстоятельствам относятся болезнь, вызов в госорганы, чрезвычайные ситуации, например, ДТП, а также стихийные бедствия, исполнение государственных обязанностей и приостановка работы из-за задержки зарплаты свыше 15 дней.

При этом все эти обстоятельства сотрудник должен документально подтвердить соответствующими справками и документами, заключил Хаминский.

При увольнении по собственному желанию работник имеет право на оплату фактически отработанных дней и компенсацию за дни неотгулянного отпуска, напомнила россиянам юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.