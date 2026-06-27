Юрист назвала выплаты, которые положены при увольнении по собственному желанию Юрист Браун: оплата отработанных дней и отпускные положены при увольнении

Москва27 июн Вести.При увольнении по собственному желанию работник имеет право на оплату фактически отработанных дней и компенсацию за дни неотгулянного отпуска, сообщило РИА Новости со ссылкой на юриста, подполковника внутренней службы в отставке Елену Браун.

Оплата за фактически отработанные дни в месяце увольнения (заработная плата), включая премии, надбавки и доплаты, предусмотренные внутренними документами предприятия, а также компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск - основной и дополнительный - положены работнику при увольнении по собственному желанию сказала она

По словам Браун, те же выплаты сотрудник должен получить в случае увольнения по соглашению сторон и при сокращении штата.