Юрист Кузнецов напомнил о праве на больничный в течение 30 дней после увольнения

Больничный после увольнения: эксперт объяснил правила оплаты пособия Юрист Кузнецов напомнил о праве на больничный в течение 30 дней после увольнения

Москва4 авг Вести.Бывшие сотрудники имеют право оформить оплачиваемый больничный лист в течение 30 календарных дней с даты официального увольнения. Об этом в беседе с RT напомнил юрист hh.ru и эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов.

Специалист пояснил, что в таких случаях страховой стаж работника не принимается во внимание: пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается строго в размере 60% от его среднего заработка.

Кузнецов также уточнил важное ограничение — право на оплату больничного после расторжения трудового договора распространяется исключительно на болезнь самого экс-сотрудника и не действует при необходимости ухода за больным ребенком или другими членами семьи.