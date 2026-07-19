Размер больничного за 10 дней может превысить 30 тыс. рублей Доцент Балынин: размер больничного за 10 дней может превысить 30 тыс. рублей

Москва19 июл Вести.В текущем году пособие по временной нетрудоспособности за 10 дней болезни в случае 10-летнего стажа может превысить 30 тыс. рублей. Такие подсчеты привел доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии ТАСС.

Эксперт обратил внимание, что размер пособия зависит от трудового стажа и средней зарплаты за последние два года, а процент покрытия утраченного заработка определяется страховым стажем работника: до 5 лет - 60%, от 5 до 8 лет - 80%, 8 и более лет - 100%.

Средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рублей, за 2025 год - 101 784 рублей. Таким образом, суточный размер пособия при стаже до 5 лет составит 1 882 рубля, от 5 до 8 лет - 2 510 рублей, а от 8 лет - 3 137 рублей уточнил Балынин

Согласно его расчетам, если россиянин пробудет на больничном 10 дней, то размер пособия при стаже до 5 лет составит 18 824 рублей, а при стаже 10 лет - 31 373 рублей.