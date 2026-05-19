Экономист назвал максимальный размер страховой пенсии в 2026 году Экономист Балынин: страховая пенсия может достигать 74 тысяч рублей

Москва19 мая Вести.Размер страховой пенсии в 2026 году может достигать почти 74 тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Если гражданин в течение 40 лет формировал по 10 пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, например, в количестве 10,5 ИПК, то у него получится 410,5. Тогда размер страховой пенсии может составить 73 934 рубля отметил он

Уточняется, что для получения максимальных 10 ИПК в текущем году работник должен иметь зарплату около 248 тысяч рублей.