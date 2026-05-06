Эксперт рассказал, какая пенсия ждет блогеров Финансист Сафонов: максимальный размер пенсии блогеров может быть 43 тыс. рублей

Москва6 мая Вести.Максимальная пенсия блогеров при условии их страховых взносов в течение 25 лет составит 43 758 рублей, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Максимальный размер взноса в 2026 году - 572 204 рубля. Он позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). За 25 лет получится сформировать 218 ИПК, размер пенсии составит 43 758 рублей", - сказал Сафонов.

Он добавил, что без страхового стажа и пенсионных баллов блогер может рассчитывать на социальную пенсию. С 1 апреля 2026 года она составляет в РФ 9,4 тысячи рублей.