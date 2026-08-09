Россиянам назвали нужную зарплату для максимума пенсионных баллов в 2026 году Балынин: зарплата от 74 тыс. руб. поможет набрать максимум пенсионных баллов

Москва9 авг Вести.Ежемесячный оклад в размере от 74 тысяч рублей позволит работающим пенсионерам набрать максимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью ТАСС.

Экономист пояснил, что действующее законодательство ограничивает ежегодный прирост выплат для данной категории граждан максимум тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК).

По его словам, исходя из утвержденного предельного размера базы для расчета страховых взносов на уровне 2,979 миллиона рублей, для достижения этого лимита в 2026 году специалисту необходимо получать 74 475 рублей в месяц.

Балынин также обратил внимание на то, что в августе 2027 года страховые пенсии по старости для трудоустроенных граждан будут автоматически скорректированы в беззаявительном порядке с учетом всех баллов, заработанных за календарный год.

Ранее старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева сообщила, что на автоматический перерасчет страховых пенсий с 1 сентября 2026 года могут рассчитывать три категории россиян – пенсионеры, отметившие в августе 80-летие, получившие I группу инвалидности и пенсионеры с нетрудоспособными иждивенцами.