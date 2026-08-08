Эксперт рассказала, кто из россиян получит прибавку к пенсии в сентябре Эксперт Голубева: пенсию в сентябре прибавят пенсионерам I группы инвалидности

Москва8 авг Вести.На автоматический перерасчет страховых пенсий с 1 сентября 2026 года могут рассчитывать три категории россиян – пенсионеры, отметившие в августе 80-летие, получившие I группу инвалидности и пенсионеры с нетрудоспособными иждивенцами, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

Размер доплат зависит от возраста, состояния здоровья и количества иждивенцев. Часть изменений Социальный фонд России (СФР) произведет автоматически, но для некоторых выплат потребуется личное обращение с заявлением, пояснила эксперт в интервью РИА Новости.

Наиболее заметное увеличение выплат ожидает пенсионеров, которым в августе исполнилось 80 лет. После достижения этого возраста фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается - с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля заявила Голубева

Автоматически назначается ежемесячная компенсация в размере 1 413,86 рубля для оплаты помощи по уходу.

Голубева отметила, что прибавки получат граждане, которым впервые назначена I группа инвалидности. Однако если пенсионер уже получает повышенную выплату в связи с 80-летием, то в этом случае повторного увеличения не произойдет, поскольку удвоение возможно только по одному из оснований.

Дополнительные выплаты предусмотрены и для пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Размер ежемесячной доплаты за одного иждивенца составляет 3 194,90 рубля, за двоих - 6 389,80 рубля, за троих - 9 584,69 рубля сказала Голубева

Для оформления этой надбавки необходимо подать заявление в СФР и предоставить подтверждающие документы.

С 1 сентября начнется автоматический перерасчет страховых пенсий еще для одной категории граждан – работавших пенсионеров, которые в августе официально завершили трудовую деятельность.