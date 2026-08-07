Депутат Говырин рассказал, кто получит прибавку к пенсии с 1 сентября Депутат Говырин: три категории пенсионеров получат прибавку с 1 сентября

Москва7 авг Вести.С 1 сентября 2026 года повышение страховой пенсии автоматически получат три категории пенсионеров. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, перерасчет без подачи заявлений проведет Социальный фонд России.

Прежде всего, это пенсионеры, отметившие 80-летие в августе. Дополнительно назначается ежемесячная надбавка за уход, и общая прибавка приблизится к 11 тыс. рублей, причём эта сумма будет ежегодно индексироваться сообщил он

Кроме того, повышенную фиксированную выплату получат граждане, которым в августе впервые присвоили I группу инвалидности. Как отметил депутат, для этой категории фиксированная выплата удваивается, однако такой перерасчет производится только один раз.

Третьей категорией станут пенсионеры, завершившие трудовую деятельность в августе. С сентября им начнут выплачивать пенсию с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Размер прибавки будет зависеть от трудового стажа и накопленных пенсионных коэффициентов. Говырин подчеркнул, что деньги поступят в привычные даты выплат.

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