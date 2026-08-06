Зарплата от 248 тысяч рублей позволит за год накопить максимум пенсионных баллов

Эксперт рассказал, при какой зарплате можно рассчитывать на максимум баллов Зарплата от 248 тысяч рублей позволит за год накопить максимум пенсионных баллов

Москва6 авг Вести.Максимальные 10 пенсионных баллов за 2026 год возможно получить при зарплате свыше 248 тысяч рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

В соответствии с действующим законодательством, максимальное число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые ежегодно можно получить, равно 10. С учетом действующей в текущем году величины предельной базы для обложения страховыми взносами в размере 2 979 000 рублей в 2026 году необходима ежемесячная заработная плата, равная 248 250 рублям рассказал эксперт

По его словам, зарплаты такого уровня начисляют специалистам в добыче природного газа и газового конденсата, производстве незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации, разработке компьютерного ПО, а также деятельности негосударственных пенсионных фондов.