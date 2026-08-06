Москва6 авгВести.Максимальные 10 пенсионных баллов за 2026 год возможно получить при зарплате свыше 248 тысяч рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
В соответствии с действующим законодательством, максимальное число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые ежегодно можно получить, равно 10. С учетом действующей в текущем году величины предельной базы для обложения страховыми взносами в размере 2 979 000 рублей в 2026 году необходима ежемесячная заработная плата, равная 248 250 рублямрассказал эксперт
По его словам, зарплаты такого уровня начисляют специалистам в добыче природного газа и газового конденсата, производстве незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации, разработке компьютерного ПО, а также деятельности негосударственных пенсионных фондов.