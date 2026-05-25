Москва25 маяВести.Максимальная пенсия IT-специалистов при определенных условиях может достигать почти 77 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

Максимальная пенсия IT-специалистов может составить 76 991 рубль при ежемесячной зарплате в размере 250 тысяч рублей и стаже в 43 года

уточнил Сафонов

По словам эксперта, чтобы выйти на такую сумму, необходимо накопить 430 пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия работников IT-сферы в России может составлять около 25 тыс. рублей.