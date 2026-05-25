Максимальная пенсия IT-специалистов при определенных условиях может достигать почти 77 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.
Максимальная пенсия IT-специалистов может составить 76 991 рубль при ежемесячной зарплате в размере 250 тысяч рублей и стаже в 43 годауточнил Сафонов
По словам эксперта, чтобы выйти на такую сумму, необходимо накопить 430 пенсионных баллов.
Ранее сообщалось, что средняя пенсия работников IT-сферы в России может составлять около 25 тыс. рублей.