Москва24 мая Вести.Средняя пенсия работников IT-сферы в России может достигать почти 25 тысяч рублей. Такую оценку привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Эксперт в беседе с ТАСС посчитал размер пенсии при соблюдении ряда условий – ежемесячный доход в 90 тысяч рублей, наличие 97 пенсионных баллов и трудовой стаж 43 года.

При стаже в 38 лет и накопленных 85 пенсионных баллах средний размер пенсии для представителей IT-отрасли составит 23 047 рублей.

Кроме того, он назвал возможный минимальный уровень пенсионного обеспечения для айтишников. По расчетам профессора, при зарплате около 60 тысяч рублей в месяц и стаже от 38 до 43 лет выплаты могут находиться в диапазоне от 18,5 тысячи до 19,7 тысячи рублей.

Ранее журналисты, основываясь на данных Соцфонда РФ, посчитали самую высокую среднюю пенсию для российских госслужащих в регионах. Так, больше всего получат государственные гражданские служащие Чукотки – чуть более 66,5 тысячи рублей.