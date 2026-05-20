Москва20 мая Вести.Самый высокий средний размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в российских регионах по итогам апреля 2026 года составляет свыше 66 тыс. рублей. К такому выводу пришел ТАСС, проанализировав данные Социального фонда России.

Лидером по этому показателю стал Чукотский автономный округ — здесь госслужащим в среднем начисляют 66 533 рубля. Вторую строчку занимает Магаданская область, где средняя пенсия превысила 60 тыс. рублей, составив 60,4 тыс.

При этом в среднем по стране пенсия федеральных госслужащих в апреле равнялась 39,3 тыс. рублей. Таким образом, показатели в регионах-лидерах существенно превышают общероссийский уровень, что традиционно связано с применением районных коэффициентов и надбавок за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.