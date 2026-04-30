Чукотка стала единственным регионом России с пенсией выше 42 тысяч рублей

Назван единственный регион, где средний размер пенсии составил 42 тысячи рублей Чукотка стала единственным регионом России с пенсией выше 42 тысяч рублей

Москва30 апр Вести.Чукотский автономный округ признан единственным субъектом России, в котором средний размер пенсионных выплат по итогам марта 2026 года превысил порог в 42 тысячи рублей.

Об этом свидетельствуют статистические отчеты Социального фонда России, сообщает ТАСС.

Согласно данным ведомства, зафиксированный в марте показатель среднего пенсионного обеспечения на Чукотке составил 42 015 рублей.

В публикации отмечается, что в марте 2025 года жители региона получали в среднем 38,2 тысячи рублей. Таким образом, в течение года средний размер пенсионных выплат в регионе вырос на 3,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что самое высокое повышение страховой пенсии по старости в России в 2026 году ожидается в Чукотском автономном округе.