Москва30 апрВести.Чукотский автономный округ признан единственным субъектом России, в котором средний размер пенсионных выплат по итогам марта 2026 года превысил порог в 42 тысячи рублей.
Об этом свидетельствуют статистические отчеты Социального фонда России, сообщает ТАСС.
Согласно данным ведомства, зафиксированный в марте показатель среднего пенсионного обеспечения на Чукотке составил 42 015 рублей.
В публикации отмечается, что в марте 2025 года жители региона получали в среднем 38,2 тысячи рублей. Таким образом, в течение года средний размер пенсионных выплат в регионе вырос на 3,7 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что самое высокое повышение страховой пенсии по старости в России в 2026 году ожидается в Чукотском автономном округе.