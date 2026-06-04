В Счетной палате Чукотку признали регионом с самой высокой пенсией в России

Регион с самой высокой пенсией назвала зампред Счетной палаты Изотова В Счетной палате Чукотку признали регионом с самой высокой пенсией в России

Москва4 июн Вести.Чукотский автономный округ лидирует по размеру средней пенсии по старости среди регионов России, сообщило РИА Новости со ссылкой на зампреда Счетной палаты Галину Изотову.

По данным Социального фонда на 1 апреля 2026 года, средняя пенсия по старости в России выше 27,2 тысячи рублей... Самый высокий размер – в Чукотском автономном округе, более 45,5 тысячи рублей заявила она

Изотова также уточнила, что пенсия конкретного человека зависит не только от его зарплат, полученных во время трудовой деятельности, но и от отрасли, в которой он трудился, и от региональных коэффициентов.