Москва4 июнВести.Чукотский автономный округ лидирует по размеру средней пенсии по старости среди регионов России, сообщило РИА Новости со ссылкой на зампреда Счетной палаты Галину Изотову.
По данным Социального фонда на 1 апреля 2026 года, средняя пенсия по старости в России выше 27,2 тысячи рублей... Самый высокий размер – в Чукотском автономном округе, более 45,5 тысячи рублейзаявила она
Изотова также уточнила, что пенсия конкретного человека зависит не только от его зарплат, полученных во время трудовой деятельности, но и от отрасли, в которой он трудился, и от региональных коэффициентов.