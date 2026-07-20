Названы регионы с самыми высокими средними пенсиями Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими средними пенсиями

Москва20 июл Вести.Самая высокая средняя пенсия в июне зафиксирована на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Такую информацию сообщает ТАСС, изучив данные статистики.

В пятерку регионов с самой высокой средней пенсией вошли Чукотка (42 270 рублей), Ненецкий АО (38 831 рубль), Камчатский край (37 662 рубля), Магаданская область (37 582 рубля) и Ханты-Мансийский АО (37 097 рублей) уточняет информагентство

При этом, согласно материалам Социального фонда России, средняя пенсия по стране в июне составила 25 402 рубля.