Размер средней пенсии превысил 30 тысяч рублей в 12 регионах России Средняя пенсия выше 30 тысяч рублей зафиксирована в 12 регионах РФ

Москва20 июн Вести.Средние пенсии, превышающие сумму в 30 тысяч рублей, зафиксированы в мае 2026 года в 12 регионах страны, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда РФ.

Речь идет о Чукотке (42 264 рубля), Ненецком автономном округе (38 867 рублей), Камчатском крае (37 662 рубля), Магаданской области (37 497 рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (37 090 рублей) написали в агентстве

Также пенсии выше указанной суммы получают жители Ямало-Ненецкого АО, Мурманской, Сахалинской областей, Якутии, Коми, Архангельской области и Карелии.