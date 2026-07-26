Москва26 июлВести.Количество регионов со средним размером пенсионного обеспечения свыше 30 тысяч рублей в России за год выросло до 12, выяснило ТАСС, изучив статистику.
В 2025 году пенсию более 30 тысяч рублей получали жители девяти регионов страны, в основном северных.
В 2026 году такую сумму стали начислять жителям Архангельской области, Республик Карелии и Комиотмечается в сообщении
Средняя пенсия в России в июне 2026 года составила 25 402 рублей.
Ранее сообщалось, что Соцфонд РФ с 1 августа проведет перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров в беззаявительном порядке,