Количество регионов со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей выросло до 12 за год

До 12 выросло число регионов РФ с пенсией более 30 тысяч рублей Количество регионов со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей выросло до 12 за год

Москва26 июл Вести.Количество регионов со средним размером пенсионного обеспечения свыше 30 тысяч рублей в России за год выросло до 12, выяснило ТАСС, изучив статистику.

В 2025 году пенсию более 30 тысяч рублей получали жители девяти регионов страны, в основном северных.

В 2026 году такую сумму стали начислять жителям Архангельской области, Республик Карелии и Коми отмечается в сообщении

Средняя пенсия в России в июне 2026 года составила 25 402 рублей.

Ранее сообщалось, что Соцфонд РФ с 1 августа проведет перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров в беззаявительном порядке,