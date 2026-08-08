Москва8 авгВести.В июле 2026 года самый высокий средний размер пенсии в России был зафиксирован в Чукотском автономном округе — 42 213 рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, проанализированные ТАСС.
Для сравнения: средняя пенсия по стране в том же месяце составила 25 401 рубль.
Ранее сообщалось, что за последние 5 лет средний размер пенсионного обеспечения в России увеличился почти на 10 тыс. рублей. Эксперты связывают это с регулярной индексацией и региональными коэффициентами, которые в северных территориях значительно повышают выплаты.