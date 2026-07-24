Стала известна разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам

Названа разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам РФ Стала известна разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам

Москва24 июл Вести.В июне разброс средних пенсий по российским регионам составил почти 23,5 тысячи рублей.

Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, пишет ТАСС.

Согласно статистике, наивысший показатель зарегистрирован на Чукотке — 42 270 рублей, тогда как в Дагестане средняя пенсия оказалась самой низкой — 18 890 рублей, что иллюстрирует разницу в 23 380 рублей.

В целом по России средняя пенсия в июне составила 25 402 рубля.

Ранее стало известно, что Соцфонд с 1 августа пересчитает страховые пенсии тем, кто работал в 2025 году.