Москва24 июлВести.В июне разброс средних пенсий по российским регионам составил почти 23,5 тысячи рублей.
Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, пишет ТАСС.
Согласно статистике, наивысший показатель зарегистрирован на Чукотке — 42 270 рублей, тогда как в Дагестане средняя пенсия оказалась самой низкой — 18 890 рублей, что иллюстрирует разницу в 23 380 рублей.
В целом по России средняя пенсия в июне составила 25 402 рубля.
Ранее стало известно, что Соцфонд с 1 августа пересчитает страховые пенсии тем, кто работал в 2025 году.