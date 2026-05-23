Разница средней пенсии в РФ работающих и неработающих за год сократилась на 30%

Подсчитана разницу между средней пенсией работающих и неработающих в РФ за год Разница средней пенсии в РФ работающих и неработающих за год сократилась на 30%

Москва23 мая Вести.Разница среднего размера пенсии работающих и неработающих граждан РФ за год сократилась почти на 30%, выяснило ТАСС, изучив данные статистики.

Работающие пенсионеры в среднем по состоянию на 1 апреля 2026 года получают 23 695 рублей, неработающие - 25 840 рублей приводит агентство данные Соцфонда

Год назад в среднем работающим пенсионерам платили 21 080 рублей, неработающим - 24 019 рублей.

Ранее сообщалось, что самый высокий средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в российских регионах по итогам апреля 2026 года составляет свыше 66 тысяч рублей.