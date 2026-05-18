Россиянам назвали максимальный размер пенсий учителей

Москва18 мая Вести.Максимальная пенсия у учителей в России в 2026 году может достигнуть почти 49 тысяч рублей, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Пенсии учителя в 2026 году с учетом северных надбавок может дойти до 48 800 рублей сказал Сафонов

Он уточнил, что при условии, если стаж педагога будет 35-38 лет на 1,5-1,6 ставки. Самая маленькая учительская пенсия в регионах составляет 13 600 рублей, в столице и северных городах - 39 800 рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии в России за последние 10 лет вырос в два раза, составив 16,5 тысячи рублей. В 2016 году он составлял 8 634 рубля.