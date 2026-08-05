Доцент Алтухова: максимальную пенсию можно будет получать при зарплате 248 тысяч

Россиянам раскрыли способ получать пенсию в размере 130 тысяч рублей Доцент Алтухова: максимальную пенсию можно будет получать при зарплате 248 тысяч

Москва5 авг Вести.На максимальный размер пенсии в будущем может рассчитывать человек, официальный ежемесячный доход которого составляет почти 250 тыс. рублей. Об этом в беседе KP.RU сообщила доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финансового Университета при правительстве РФ Елена Алтухова.

Максимально можно получить 10 баллов в год. Для этого зарплата в 2026 году должна составлять около 248 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ. Учитывается только официальный доход, с которого работодатель перечисляет страховые взносы. Неофициальная часть заработка будущую страховую пенсию не увеличивает отметила эксперт

При этом в публикации подчеркивается, что мало кто в ближайшие годы сможет заработать больше 300 баллов, так как такая система расчета пенсии введена относительно недавно. Между тем, если отложить выход на пенсию на 10 лет, баллы будут и дальше копиться, а сама стоимость пенсионного балла вырастет, как и фиксированная часть выплаты для пожилых граждан.

При соблюдении этих условий, по подсчетам издания, размер пенсии может достигнуть 130 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне могут увеличить размер накопительной пенсии за счет материнского капитала, дополнительных страховых взносов или путем отсрочки обращения за назначением пенсии.