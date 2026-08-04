Москва4 авг Вести.Россияне могут увеличить размер накопительной пенсии за счет материнского капитала, дополнительных страховых взносов или путем отсрочки обращения за назначением пенсии. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель начальника департамента по вопросам пенсионного обеспечения Социального фонда России Наталья Хиля.

Она пояснила, что размер накопительной пенсии зависит от суммы средств, которые находятся в специальной части индивидуального лицевого счета гражданина, и от количества месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Этот параметр устанавливается на законодательном уровне и в 2026 году он составляет 270 месяцев.

Гражданин может увеличить свою будущую накопительную пенсию за счет средств семейного материнского капитала или части этих средств, направив эти средства на накопительную пенсию. Либо он может увеличить за счет дополнительных страховых взносов, которые также направляются на накопительную пенсию. Кроме того, если гражданин обращается за назначением накопительной пенсии позднее, то за каждые 12 месяцев от даты назначения пенсии идет сокращение ожидаемого периода выплаты на 12 месяцев сказала Хиля

С 1 августа 2026 года многих пенсионеров ждет повышение пенсий.

Ранее в Госдуме напомнили об особенностях перерасчета пенсии в августе. Прибавка рассчитывается для каждого пенсионера отдельно.