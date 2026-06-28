Москва28 июн Вести.Оформившие самозанятость россияне с 1 июля 2026 года смогут пользоваться оплачиваемым больничным, сообщил ТАСС со ссылкой на федеральный закон.

В России с 1 января 2026 года проходит эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности самозанятых. Согласно закону, право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает через 6 месяцев непрерывных взносов отметили в агентстве

Для получения такой возможности нужно зарегистрироваться в Соцфонде РФ и выбрать сумму, влияющую на размер пособия по болезни – 35 или 50 тысяч рублей. Ежемесячно необходимо вносить 3,84% от выбранной суммы: при сумме страхового покрытия в 35 тыс. рублей это 1 344 рубля в месяц, а при сумме 50 тыс. рублей - 1 920 рублей.