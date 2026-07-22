Число самозанятых в РФ выросло более чем на 25%

Количество самозанятых в России увеличилось почти на четверть за год Число самозанятых в РФ выросло более чем на 25%

Москва22 июл Вести.Количество граждан России, которые зарегистрированы в качестве самозанятых, в период с января по апрель 2026 года выросло почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России, в обозначенный период число самозанятых россиян превысило 16 миллионов человек.

Соответствующий специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в Российской Федерации в 2019 году в качестве эксперимента до конца 2028 года.

Ранее стало известно, что самозанятые россияне с 1 января 2026 года могут оформить оплачиваемый больничный лист, если зарегистрируются в Социальном фонде и начнут платить страховые взносы.