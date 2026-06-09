Минтруд России планирует в 2026 году легализовать занятость 1,3 млн граждан

Минтруд России намерен вывести "из тени" свыше 1 миллиона работников Минтруд России планирует в 2026 году легализовать занятость 1,3 млн граждан

Москва9 июн Вести.Министерство труда и социальной защиты России намерено в течение 2026 года легализовать 1,3 миллиона человек, занятых в нелегальном секторе.

Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, в 2025 году региональные межведомственные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью вывели "из тени" около 1 миллиона человек, превысив установленный целевой показатель в 775 тысяч работников.

Для определения масштабов теневой занятости специалисты Минтруда анализируют данные различных ведомств, учитывая долю трудоспособного населения, которое официально трудоустроено, занято обучением, уходом за близкими или развитием собственного дела.

По оценкам министра, потенциальный объем теневой занятости составляет примерно 5,3 миллиона человек.

Котяков добавил, что статус самозанятых оформлен у 14 миллионов человек, причем в ряде случаев фиксируется подмена трудовых отношений.

С 10 января 2026 года вступил в силу новый перечень признаков нелегального привлечения самозанятых к выполнению работ и оказанию услуг на основании гражданско-правовых договоров.

В феврале текущего года "Объединение самозанятых России" предложило законодательно регулировать райдхейлинг — перевозку частными водителями на личных автомобилях через цифровые платформы.