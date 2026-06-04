Решетников заявил, что на более эффективную работу перенаправят 3 млн россиян Решетников: мы перенаправим на более эффективную работу 3 млн россиян

Москва4 июн Вести.Правительство РФ утвердило 17 программ по повышению производительности труда, которые будут касаться 55 миллионов граждан. Такими планами с ИС "Вести" поделился глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на ПМЭФ.

Правительство утвердило 17 отраслевых программ по повышению производительности труда, которые охватывают занятость в 55 миллионов человек. То есть по большому счету почти все крупные отрасли мы точно охватили, хотя там есть какие-то вопросы, где мы еще будем дорабатывать, но вот 55 миллионов это очень большой охват. Эффективность тех мероприятий, которые заложены, такая целевая, 3 миллиона рабочих мест. … Это значит, что мы перенаправим этих людей на более эффективную работу заявил Решетников

Ранее Решетников назвал ситуацию на рынке труда РФ "сложной". Он отметил, что несмотря на это, удается избегать больших сокращений.