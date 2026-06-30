Москва30 июн Вести.Повышение производительности труда — это процесс, который начинается с оптимизации каждого рабочего места, а затем включает цифровизацию, роботизацию и взаимодействие с регуляторами. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Отвечая на вопрос, как выстраивать трудовые процессы в условиях технологических изменений и сдержанных инвестиций, министр пояснил, что понятие производительности труда при всей его абстрактности на практике становится вполне конкретным.

Когда приходишь на конкретное предприятие – все понятно. Есть производственный процесс, есть детали, есть незавершенное производство, есть запасы, есть время протекания процесса. И ты начинаешь с этим работать. Наши там консультанты региональных центров компетенций, федерального центра компетенций – значит, мы приходим и обучаем команды этой производственной культуре: как правильно выстраивать процесс, чтобы не было лишних движений на каждом рабочем месте, чтобы детали были ровно те, что сейчас нужны, чтобы не было там какой-то ненужной пересортицы, чтобы станки правильно стояли, чтобы на складе было то, что надо, и так далее. И в результате, в принципе, за счет вот относительно небольших этих управленческих воздействий, ты понимаешь, что вот время сократилось протекания процессов на 15–20–25%. И это может быть и промышленное предприятие, может быть аэропорт, может быть сельхозпредприятие – просто правильная там транспортировка на приеме зерна, допустим, все процессы организованы. Может быть ЖКХ, может быть IT – все что угодно сказал Решетников

Решетников также отметил, что повышение производительности труда не ограничивается внутренними процессами — оно включает внедрение современных технологий, а также взаимодействие с контрагентами и госорганами.

Дальше ты понимаешь, что, ну, окей, процесс правильно выстроенный, ты понимаешь, что вот здесь вот может быть уже какая-то цифровизация, здесь можно и робота поставить, а здесь можно какие-то сервисы с искусственным интеллектом, а здесь просто систему машинного обучения, машинного зрения ставить, ну, то, что, в принципе, уже на большинстве предприятий есть. А дальше ты понимаешь, что производительность она не только в самом предприятии, она еще во взаимодействии с внешней средой: с другими контрагентами, да, значит, насколько правильно выстроены поставки, насколько четко выстроена логистика, насколько выстроено оптимально взаимодействие с регуляторами, в том числе с госорганами. А потом ты идешь дальше и понимаешь, что, ну, в общем и целом, а ведь то, что люди, например, тратят время на взаимодействие с государством, ну, строго говоря, это тоже производительность заявил Решетников

Ранее Решетников заявил, что причинами низкой производительности труда часто являются "сквозные процессы", а также неправильный расчет средств.