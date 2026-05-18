Москва18 маяВести.Некоторый рост безработицы может стать фактором, который поспособствует перестройке экономики и увеличению производительности труда. Об этом в интервью РБК заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Глава Минэкономразвития при этом уточнил, что в настоящий момент в России сохраняется "очень низкая" безработица. По его словам, это обусловлено в том числе появлением новых форм занятости.
В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие местаотметил Решетников
Министр также рассказал, что сейчас дефицит кадров распределяется по российской экономике неравномерно.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране в настоящий момент остается на минимальном уровне в 2,2%. Глава государства также указал на прирост промышленного производства и обрабатывающей промышленности.