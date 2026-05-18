Москва18 мая Вести.Некоторый рост безработицы может стать фактором, который поспособствует перестройке экономики и увеличению производительности труда. Об этом в интервью РБК заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития при этом уточнил, что в настоящий момент в России сохраняется "очень низкая" безработица. По его словам, это обусловлено в том числе появлением новых форм занятости.

В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места отметил Решетников

Министр также рассказал, что сейчас дефицит кадров распределяется по российской экономике неравномерно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране в настоящий момент остается на минимальном уровне в 2,2%. Глава государства также указал на прирост промышленного производства и обрабатывающей промышленности.