Путин: безработица в России остается на минимальном уровне

Москва15 мая Вести.Уровень безработицы в России остается на минимальном уровне в 2,2%. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам.

Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2% рассказал президент

Путин отметил прирост промышленного производства в марте на 2,3%, а обрабатывающей промышленности — на 3%.

В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание добавил глава государства

Ранее Путин заявил, что принятые в российской экономике меры дают результат.