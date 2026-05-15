Москва15 маяВести.Уровень безработицы в России остается на минимальном уровне в 2,2%. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам.
Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%рассказал президент
Путин отметил прирост промышленного производства в марте на 2,3%, а обрабатывающей промышленности — на 3%.
В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное вниманиедобавил глава государства
Ранее Путин заявил, что принятые в российской экономике меры дают результат.