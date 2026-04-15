Путин: уровень безработицы в России остается низким и составляет 2,1%

Москва15 апр Вести.Президент России Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в стране, который на текущий момент составляет 2,1%. По словам главы государства, этот показатель сохраняется на минимальных значениях, несмотря на общую экономическую динамику.

Он также указал на структурные изменения на рынке труда. В частности, в России активно развиваются гибкие и платформенные формы занятости, которые становятся все более востребованными.

Ранее РИА Новости провело исследование, согласно которому самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве и Новгородской области, а самый высокий – в Ингушетии и Дагестане.

Вместе с тем эксперты спрогнозировали, что безработица в России останется на низком уровне, однако не исключено увеличение ее на фоне замедления темпов роста экономики.