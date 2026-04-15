Путин заявил, что траектория экономических показателей в России ниже ожиданий

Путин: траектория экономических показателей в России находится ниже ожиданий

Москва15 апр Вести.Траектория макроэкономических показателей в РФ пока находится ниже прогнозов правительства и Центробанка. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики.

Президент сообщил, что ожидает услышать в среду подробные доклады о нынешней ситуации в экономике.

О том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России сказал российский лидер

В ходе совещания Владимир Путин также указал на то, что за два месяца 2026 года ВВП России демонстрирует снижение на 1,8%. При этом российский лидер отметил рекордно низкий показатель уровень безработицы в стране, который на текущий момент составляет 2,1%.