Уровень безработицы в России упал до рекордно низких показателей В России рекордно снизился уровень безработицы

Москва1 июн Вести.В марте и апреле 2026 года в России было зафиксировано рекордное падение уровня безработицы. Об этом следует из данных ВЦИОМ.

Теперь он составляет 2,2%. Эти значения стали минимальными за последние практически 35 лет. Согласно оценкам экспертов, это свидетельствует об отсутствии свободного резерва на рынке труда.

ВЦИОМ также отмечает, что Российская Федерация входит в число стран-лидеров, имеющих наиболее низкий уровень безработицы. К примеру, в США он равен 4,3%, а в Китае – 5,2%.

Также в исследовании говорится, что средний возраст российского безработного составляет 38 лет. Примечательно, что мужчины и женщины сталкиваются с отсутствием трудовой занятости примерно одинаково.