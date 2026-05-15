Путин: принятые кабмином меры в экономике уже дают положительный результат

Москва15 мая Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что меры, принятые правительством для поддержки экономики, уже начали приносить положительный результат. Такое заявление он сделал во время совещания по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что позитивную динамику подтверждают статистические данные за март текущего года.

Отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный - скажем так, сдержанно скажем, но все-таки, - результат положительный сказал Путин

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что за последние три года рост экономики России составил 10%.