Москва15 маяВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Индии потребовал вывести из зала человека, который говорил по телефону.
Лавров на пресс-подходе рассказывал о переговорах с представителями индийских властей.
Речь российского министра нарушил громкий разговор мужчины по телефону в зале.
Лавров прервал свою речь и на английском обратился к мужчине с просьбой выйти из зала, однако тот продолжал телефонный разговор.
Лавров повторил свою просьбу на английском, отметив, что не шутит, а затем перешел на русский язык.
Ребят, выведите его отсюдасказал министр
После небольшой заминки Лавров возобновил речь.