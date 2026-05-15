Лавров в Индии потребовал вывести из зала мужчину за громкую беседу по телефону Лавров прервал речь и потребовал вывести из зала мужчину за разговор по телефону

Москва15 мая Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Индии потребовал вывести из зала человека, который говорил по телефону.

Лавров на пресс-подходе рассказывал о переговорах с представителями индийских властей.

Речь российского министра нарушил громкий разговор мужчины по телефону в зале.

Лавров прервал свою речь и на английском обратился к мужчине с просьбой выйти из зала, однако тот продолжал телефонный разговор.

Лавров повторил свою просьбу на английском, отметив, что не шутит, а затем перешел на русский язык.

Ребят, выведите его отсюда сказал министр

После небольшой заминки Лавров возобновил речь.