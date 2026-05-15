Захарова: мешавшего Лаврову журналиста не выводили с пресс-конференции в Дели

Москва15 мая Вести.Журналиста в Индии, мешавшего громким звуком на телефоне главе МИД РФ Сергею Лаврову, никто не выводил из зала во время пресс-конференции, ему предложили отложить аппарат, и он это сделал, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Заминка произошла во время пресс-подхода Лаврова в Нью-Дели. Речи российского министра помешал громкий звук из телефона мужчины в зале. Глава МИД РФ потребовал вывести журналиста из зала и в шутку пригрозил ему вооруженной охраной.

Никого не выводили. После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише, предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано написала Захарова в своем Telegram-канале

Дипломат подчеркнула, что далее пресс-конференция прошла штатно.

На пресс-подходе по итогам министерской встречи БРИКС в Индии Лавров отметил, частности, что РФ и Индия настроены на увеличение поставок российских углеводородов.