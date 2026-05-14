Москва14 мая Вести.Обвинительная логика применительно к игрокам венчурной индустрии абсурдна. Так бывший глава корпорации Роснано Анатолий Чубайс прокомментировал уголовные дела против бывших топ-менеджеров компании.

Заявление под названием "Против репрессий в Роснано" было опубликовано на сайте Чубайса. Подлинность документа подтвердил его адвокат Павел Хлюстов.

Я не могу, к сожалению, ни остановить эти репрессии, ни защитить попавших под них коллег и товарищей. Я не знаю, какие следующие уголовные процессы сейчас подготовлены, у кого дома пройдут обыски, кого арестуют говорится в публикации

Чубайс добавил, что считает эти обвинения "издевательством над законом". Он утверждает, что ни один из фигурантов этого дела не сделал ничего противозаконного, а наоборот – честно исполняли свой долг. В частности, речь идет о том, что сотрудники Роснано выполняли решения руководства об изменении порядка учета, которое одобрили Минфин и международные аудиторы. Результатом этих решений стала выплата дивидендов в размере более 1 млрд рублей, однако обвинение проигнорировало этот факт.

Как полагает следствие, в 2017 году бывшие топ-менеджеры "Роснано" незаконно реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании. По данным МВД, благодаря этому шагу они избежали отзыва госгарантий и смогли привлечь дополнительное финансирование.

В результате в 2022-2024 годах из бюджета РФ были выделены более 43 млрд рублей. Часть денег потратили на создание гибкого планшета для школьников, часть (в размере 13 млрд рублей) была похищена учрежденной "Роснано" компанией "Пластик Лоджик". Экс-гендиректора организации Бориса Галкина 27 апреля 2026 года осудили на девять лет по статье о растрате.