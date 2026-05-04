Москва4 маяВести.Защита бывшего директора ОАО "Завод Исеть" Малика Гайсина, осужденного на 14 лет за растрату 385 миллионов рублей, обжаловала приговор. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Гайсина виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Установлено, что на посту гендиректора он в течение нескольких лет выводил денежные средства предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа. Его действия нанесли имущественный вред самому заводу, а также конечному бенефициару – ГК "Ростех".
Гайсину назначили 14 лет колонии общего режима и штраф 2 миллиарда рублей.
Приговор обжалован одним из адвокатов осужденного. Защитник настаивает на отмене состоявшегося решения и направлении дела новое рассмотрение иным составом судасказано в сообщении
Материалы дела будут направлены в Свердловский областной суд.