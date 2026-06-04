Бывший замглавы "Роснано" Малышев приговорен к 12 годам колонии Суд приговорил экс-замглавы "Роснано" Малышева к 12 годам колонии

Москва4 июн Вести.Бывший заместитель главы госкорпорации "Роснано" Андрей Малышев был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение вынесено по обвинению в махинациях на сумму, превышающую 1 миллион рублей.

Признать Малышева Андрея Борисовича виновным в совершении преступлений. … назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима сказано в тексте

Также он был оштрафован на 1,5 миллиона рублей и получил запрет занимать руководящие должности в госкорпорациях и коммерческих компаниях на 3 года.

Исчисление наказания начнется с момента его экстрадиции в РФ или задержания в другом государстве.