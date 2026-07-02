Москва2 июлВести.Суд в Москве заочно вынес приговор в отношении бывшего топ-менеджера "Роснано" Ирины Рапопорт по обвинению в растрате и коммерческом подкупе, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что судебный процесс проходил в закрытом режиме.
По совокупности преступлений Рапопорт заочно назначено наказание в виде 15 лет колонии общего режимасказали агентству в судебной инстанции
Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснано капитал", зарегистрированной в Швейцарии. Она объявлена в международный розыск.