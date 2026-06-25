В Москве вынесли приговор фигурантам дела о вымогательствах в Telegram

Фигурантам дела о вымогательствах в Telegram дали от трех до шести лет колонии В Москве вынесли приговор фигурантам дела о вымогательствах в Telegram

Москва25 июн Вести.В Москве Хамовнический районный суд вынес приговор фигурантам дела о вымогательствах в Telegram-каналах. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что предприниматель Антон Сафонов осужден на шесть лет колонии, пенсионер Эдуард Щуренков – на три года. Оба признаны виновными в вымогательстве более 23,5 миллиона рублей у топ-менеджеров Ростеха, "Россетей" и основателя компании Yota.

Суд назначил Сафонову штраф 500 тысяч рублей, Щуренкову – 400 тысяч.

Путем частичного сложения наказаний приговорить Антона Сафонова к 6 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, … Эдуарда Щуренкова - к 3 годам колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей говорится в публикации

Щуренкова взяли под стражу в зале суда.

Адвокаты намерены обжаловать приговор, заявив, что причастность Сафонова не подтверждается показаниями свидетелей.

Защита одного из потерпевших назвала решение суда "гуманным и справедливым". Приговор пока не вступил в законную силу.