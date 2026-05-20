Москва20 маяВести.В Москве три бывших топ-менеджера завода "Телта" были приговорены к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Мещанский суд города Москвы вынес такое решение во втором деле о хищениях 48 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. По нему должны были изготавливать полевые телефоны.
Фигурантами дела стали учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов, экс-директор компании Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина.
Суд назначил Морозову 10 лет, Высокову и Гришиной – по 12 лет лишения свободысказано в вердикте
Кроме того, каждому из них выписан штраф по 1,5 миллиона рублей.