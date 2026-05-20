Бывшие топ-менеджеры "Телты" осуждены на 10 и 12 лет колонии за хищения

Топ-менеджеры "Телты" приговорены к 10 и 12 годам колонии Бывшие топ-менеджеры "Телты" осуждены на 10 и 12 лет колонии за хищения

Москва20 мая Вести.В Москве три бывших топ-менеджера завода "Телта" были приговорены к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Мещанский суд города Москвы вынес такое решение во втором деле о хищениях 48 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. По нему должны были изготавливать полевые телефоны.

Фигурантами дела стали учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов, экс-директор компании Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина.

Суд назначил Морозову 10 лет, Высокову и Гришиной – по 12 лет лишения свободы сказано в вердикте

Кроме того, каждому из них выписан штраф по 1,5 миллиона рублей.